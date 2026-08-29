Два человека погибли в лобовом столкновении двух иномарок в Ленобласти

Фото: depositphotos/svedoliver

В Ленинградской области погибли два человека погибли, еще двое пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла утром 29 августа на 241-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" недалеко от города Лодейное Поле. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris и BMW X1.

Первоначально сообщалось, что водитель и пассажирка Hyundai погибли на месте, а женщина и шестилетний ребенок из BMW были госпитализированы. Однако спустя время в региональном главке МВД уточнили, что мальчик скончался в машине скорой помощи.

Женщина-водитель BMW остается в больнице. По факту ДТП полиция организовала проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.

На месте работают правоохранители, движение в сторону Карелии организовано в реверсивном режиме.

Ранее два человека погибли, еще пятеро пострадали при столкновении двух машин в подмосковном Одинцове. ДТП случилось вечером 28 августа на 6-м километре трассы М1 "Беларусь".

Предварительно, водитель машины Kia выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota. В результате водитель Kia и пассажир Toyota погибли на месте. Пять человек, в том числе двое детей, с ранениями доставлены в больницу.

