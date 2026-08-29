Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 14:29

Происшествия

Два человека погибли в лобовом столкновении двух иномарок в Ленобласти

Фото: depositphotos/svedoliver

В Ленинградской области погибли два человека погибли, еще двое пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла утром 29 августа на 241-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" недалеко от города Лодейное Поле. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris и BMW X1.

Первоначально сообщалось, что водитель и пассажирка Hyundai погибли на месте, а женщина и шестилетний ребенок из BMW были госпитализированы. Однако спустя время в региональном главке МВД уточнили, что мальчик скончался в машине скорой помощи.

Женщина-водитель BMW остается в больнице. По факту ДТП полиция организовала проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.

На месте работают правоохранители, движение в сторону Карелии организовано в реверсивном режиме.

Ранее два человека погибли, еще пятеро пострадали при столкновении двух машин в подмосковном Одинцове. ДТП случилось вечером 28 августа на 6-м километре трассы М1 "Беларусь".

Предварительно, водитель машины Kia выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota. В результате водитель Kia и пассажир Toyota погибли на месте. Пять человек, в том числе двое детей, с ранениями доставлены в больницу.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика