Движение временно закрыто на ряде участков дорог в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Временно заблокировано движение на некоторых улицах в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение перекрыто на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на Боровицкой площади, на Кремлевской набережной по направлению в центр.

Также нельзя проехать в сторону центра по Большому Каменному мосту, Новоарбатскому мосту и Смоленской улице. Помимо этого, заблокирован проезд по Большой Пироговской улице от улицы Еланского до проезда Девичьего Поля в каждом направлении, а также на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал.

Кроме того, перекрыта Конюшковская улица в обе стороны. Помимо этого, движение закрыто на Можайском шоссе в районе Аминьевского шоссе по направлению в центр, а также на съезде с Осенней улицы на Рублевское шоссе по направлению в область.

Ранее водителей предупреждали о временных локальных ограничениях движения транспорта в центре Москвы в субботу, 29 августа. Водителям рекомендовали по возможности использовать метро для поездок через центр города.

Если без автомобиля не обойтись, тогда автомобилистам посоветовали заранее строить маршрут и пользоваться навигатором в пути. Также департамент рекомендовал заложить дополнительное время на дорогу при поездках через центр.

