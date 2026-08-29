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29 августа, 09:28

Транспорт

Собянин: еще 27 маршрутов будет интегрировано в проект "Москва – область"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

До конца 2026 года будет интегрировано в проект "Москва – область" еще 27 маршрутов. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, некоторые из этих уже запущены в августе. В рамках проекта пассажирам предоставили доступ к более 50 маршрутам, которые связали столицу с 8 городскими округами Подмосковья.

Для работы маршрутов было приобретено более 500 современных автобусов. Кроме того, ожидается поставка еще 75 машин. При этом доля автобусов большого класса увеличилась в 2,5 раза – с 34 до 82%.

Помимо этого, на маршрутах сократились интервалы движения транспорта, благодаря чему объем перевозок увеличился на треть. Время работы маршрутов выросло с 17 до 20 часов в сутки.

Собянин напомнил, что пассажиры обслуживаются по стандартам Московского транспорта. В частности, им доступны все привычные для москвичей сервисы и льготы. Жители Подмосковья впервые получили возможность пользоваться безлимитными абонементами "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней по карте "Тройка" на наземном транспорте – с бесплатными пересадками на весь столичный транспорт.

29 августа был запущен новый маршрут проекта "Москва – область" в подмосковные Мытищи. Он соединил поселок Вешки со станцией метро "Алтуфьево". На линию вышли два современных автобуса среднего класса.

Новый маршрут получит номер 1303. Всего в городском округе уже работают семь маршрутов проекта, а также пилотный пригородный маршрут 1333, на котором используются электробусы.

Автобусный маршрут № 1461 свяжет юго-запад Москвы и Одинцово с 29 августа

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