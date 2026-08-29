Новые вакцины от меланомы синтезированы для 12 пациентов

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Вакцины для терапии меланомы синтезированы для 12 пациентов, осенью их планируется передать в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена для введения онкобольным. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Мы должны совместно с институтом Герцена провакцинировать еще минимум 20 человек до конца года, 12 человек из этих 20 продиагностировали, на них составлены все схемы мРНК-вакцин, они не только составлены, но и синтезированы", – приводит РИА Новости слова эксперта.

В настоящий момент идут окончательные этапы создания препаратов. В сентябре–октябре их планируется передать центру имени Герцена.

"До конца года еще восемь, а, может быть, и большее количество нам удастся больных начать лечить", – заключил академик.

Ранее Гинцбург сообщил, что в России появятся три новые вакцины от онкологических заболеваний. В частности, планируется создать препараты от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.

Первую вакцину от онкозаболеваний 1 апреля получил 60-летний житель Курской области с раком кожи. В очереди на введение препарата находятся порядка 20 человек.