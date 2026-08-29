Один человек погиб при падении вывески на фестивале в Британии

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По меньшей мере один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате падения вывески на христианском музыкальном фестивале в Западном Суссексе. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел днем 28 августа. По данным журналистов, 41-летний мужчина скончался на месте, пострадавших госпитализировали.

Организаторы приняли решение отменить трехдневный фестиваль. Отмечается, что в графстве Восточный Суссекс в тот день был сильный ветер – порывы достигали 12,1 метра в секунду.

Ранее восемь человек, включая четверых детей, погибли в результате стрельбы и пожара в американском штате Монтана. Инцидент произошел в городе Биллингс. По предварительным данным, причиной происшествия стал семейный конфликт.

Между тем на востоке Чехии 13 человек пострадали при падении в кювет микроавтобуса Ford Transit. На место ЧП прибыли семь бригад скорой помощи. На вертолете и на машинах раненые были доставлены в больницы городов Пардубице и Градец-Кралове.