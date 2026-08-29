Глава Приднестровья предупредил о катастрофе при взрыве боеприпасов в Колбасне

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Взрыв даже одного хранилища боеприпасов на складах в приднестровском селе Колбасна приведет к катастрофе для близлежащих населенных пунктов и города Рыбницы. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

21 августа директор службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ представил отчет о ситуации со складами оружия в Приднестровье. По его оценке, возможный взрыв хранящихся там боеприпасов не станет катастрофой для региона. Красносельский с этим не согласился.

"Конечно, боеприпасы не могут взорваться все вместе взятые сразу. Я так предполагаю. Но взрыв даже отдельно взятого хранилища – это уже будет катастрофа для близлежащих населенных пунктов и, может быть, для города Рыбницы", – цитирует лидера Приднестровья РИА Новости.

Красносельский считает, что молдавским политикам необходимо задуматься об утилизации этих боеприпасов. Он заявил, что Приднестровье выступает за сокращение арсенала, но делать это нужно по определенному алгоритму и в рамках рамочных соглашений.

Глава ПМР напомнил, что военное руководство России еще в 2019 году согласовало с приднестровской стороной вопрос сокращения боеприпасов на складах в Колбасне. По его словам, власти Молдавии тогда ничего не сделали для решения проблемы.

"Сейчас ситуация поменялась: боевые действия на Украине осложняют все это дело, нет переговорного процесса, в Молдове вообще отказываются говорить с Российской Федерацией на любые темы, в том числе и на эту. Я могу посоветовать должностным лицам Молдовы по этому вопросу обратиться в Российскую Федерацию и там решать. Россия – собственник", – добавил Красносельский.

Ранее экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что Запад и Украина попытались открыть второй фронт против России в Приднестровье.

Он напомнил, что приднестровский вопрос встал более жестко с учетом конфликта на Украине. После февраля 2022 года и до сегодняшнего дня для Киева и Запада было важным открыть второй фронт против РФ, втянув государство в боевые действия на других участках, кроме Донбасса.