В Молдавии заявили о попытках Запада открыть второй фронт против РФ в Приднестровье

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Запад и Украина попытались открыть второй фронт против России в Приднестровье, заявил в беседе с ТАСС экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

Он напомнил, что приднестровский вопрос встал более жестко с учетом конфликта на Украине. После февраля 2022 года и до сегодняшнего дня для Киева и Запада было важным открыть второй фронт против РФ, втянув государство в боевые действия на других участках, кроме Донбасса.

"И мы точно знаем, что в апреле были такие попытки на приднестровском направлении", – указал Додон.

На текущем этапе этого удалось избежать, подчеркнул Додон. При этом он напомнил, что ранее о подобных призывах со стороны Запада также открыто заявляла и Грузия.

Россия никогда не отказывалась от вывода своих миротворцев из Приднестровья, но это решение можно принять только по итогам переговоров в формате "5+2", указывал посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Речь шла о формате, в котором принимают участие Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, Евросоюз и США.

Вывод российских войск из региона возможен только при значительных сдвигах в процессе урегулирования приднестровского конфликта. Но пока это далекая перспектива, подчеркивали в МИД России.

