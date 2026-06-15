15 июня, 10:12Политика
В Молдавии заявили о попытках Запада открыть второй фронт против РФ в Приднестровье
Фото: depositphotos/zabelin
Запад и Украина попытались открыть второй фронт против России в Приднестровье, заявил в беседе с ТАСС экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
Он напомнил, что приднестровский вопрос встал более жестко с учетом конфликта на Украине. После февраля 2022 года и до сегодняшнего дня для Киева и Запада было важным открыть второй фронт против РФ, втянув государство в боевые действия на других участках, кроме Донбасса.
"И мы точно знаем, что в апреле были такие попытки на приднестровском направлении", – указал Додон.
На текущем этапе этого удалось избежать, подчеркнул Додон. При этом он напомнил, что ранее о подобных призывах со стороны Запада также открыто заявляла и Грузия.
Россия никогда не отказывалась от вывода своих миротворцев из Приднестровья, но это решение можно принять только по итогам переговоров в формате "5+2", указывал посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Речь шла о формате, в котором принимают участие Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, Евросоюз и США.
Вывод российских войск из региона возможен только при значительных сдвигах в процессе урегулирования приднестровского конфликта. Но пока это далекая перспектива, подчеркивали в МИД России.