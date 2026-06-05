Посол Озеров заявил, что судьба контингента РФ в Приднестровье решится через переговоры

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Россия никогда не отказывалась от вывода своих миротворцев из Приднестровья, но это решение можно принять только по итогам переговоров в формате "5+2", заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров в беседе с РИА Новости.

"Об этом было заявлено и в Стамбуле, еще подтверждено неоднократно, о том, что мы готовы осуществить эти действия, однако они должны стать результатом переговоров, переговорного процесса на основе того международно признанного формата, который получил такое название "5+2", – объяснил дипломат на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Речь идет о формате, в котором Кишинев и Тирасполь участвуют как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ – как посредники, а Евросоюз и США – как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров стран-посредников и наблюдателей прошло еще в 2019 году.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук указывал, что вывод российских войск из ПМР возможен только при значительных сдвигах в процессе урегулирования конфликта. Пока это далекая перспектива, считает он. По словам Полищука, российские военные охраняют склады боеприпасов, оставшиеся со времен СССР.

