16 мая, 12:35

В Приднестровье заявили, что указ о приеме в гражданство поможет посольству

Указ Владимира Путина об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья облегчит работу посольства РФ в Молдавии. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший глава МИД непризнанной республики Валерий Лицкай.

По его словам, сейчас работу посольства блокирует президент Майя Санду и правительство ее правящей партии.

"Власти Молдавии уже второй год не принимают верительные грамоты у посла РФ Олега Озерова, всячески препятствуя работе диппредставительства, блокируя его почту, работу консульства, взаимодействие с соотечественниками, которых только в Приднестровье насчитывается более 220 тысяч", – подчеркнул Лицкай.

Ранее Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. В документе также прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей этого региона.

Отмечается, что заявление должно подаваться в соответствии с утвержденными указом формами в диппредставительство или консульское учреждение России.

