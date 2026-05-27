Продюсер раскритиковал Гвинет Пэлтроу из-за ее мнения об интимных сценах в кино

Продюсер и сценарист из Великобритании Рассел Т. Дэвис выступил с критикой звезд, которые выступают против координаторов интимных сцен. Порция обвинений досталась и американской актрисе Гвинет Пэлтроу, сообщает RadarOnline.

Поводом для скандала стали недавние признания Пэлтроу о съемке интимных сцен с актером Тимоти Шаламе в фильме "Марти Великолепный". По словам звезды Голливуда, ей не понравился слишком большой контроль со стороны координатора, и она попросила его "отойти немного назад".

Обладательница премии "Оскар" отметила, что росла в то время, когда артисты просто "раздевались, ложились в постель, и камера начинала снимать". По ее мнению, молодые актеры из-за строгих правил могут потерять свободу в кадре.

Дэвис назвал тех, кто выступает против координаторов интимных сцен, "отвратительными людьми". Продюсер заявил, что им должно быть стыдно. По его мнению, менее влиятельные или молодые артисты чувствуют себя уязвимыми во время работы, поэтому координаторы помогают создать для них безопасную атмосферу и выстроить границы.

При этом мнение Пэлтроу поддержали тяжеловесы Голливуда – Шон Бин и Ким Бейсингер. Они тоже считают, что присутствие координаторов на съемочной площадке может убить естественность в кадре. Однако звезда фильма "Титаник" Кейт Уинслет выступила за работу координаторов. Она указала, что хотела бы иметь поддержку таких специалистов в начале своей карьеры.

Более позитивные новости связаны с другим голливудским актером – Джоном Траволтой. Он получил специальный приз Каннского кинофестиваля, где представил свой режиссерский дебют. Им стала картина "Пропеллер: Ночной рейс в один конец". Траволта подчеркнул, что считает "Золотую пальмовую ветвь" более ценной наградой, чем "Оскар".

