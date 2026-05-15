Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 21:56

Культура

Траволта получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля

Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ

Американский актер Джон Траволта получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале, пишет Variety.

Награда была вручена в преддверии показа его первой режиссерской работы "Пропеллер: Ночной рейс в один конец".

Сам Траволта в своей речи отметил, что "Золотая пальмовая ветвь" даже превосходит премию "Оскар" в его глазах. Он также добавил, что это последнее, чего он ожидал.

"Очень трогательный момент, поэтому от всего сердца благодарю вас. В ноябре я и представить не мог, что мой фильм примут. А когда директор Каннского фестиваля сказал, что его не просто приняли, а что он войдет в историю, я расплакался как ребенок", – добавил актер.

В марте в Голливуде также прошла 98-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа. Лидером по числу наград стал фильм "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона. В частности, картина выиграла в категории "Лучший фильм", сам Андерсон при этом был удостоен награды за лучшую режиссуру.

Читайте также


культуракино

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика