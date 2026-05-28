28 мая, 16:56

Общество

"Шанинка" не смогла оспорить решение суда о приостановке лицензии

Фото: depositphotos/andreyuu

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") о приостановке действия лицензии вуза. Такое прошение было подано в связи с решением Рособрнадзора.

"Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью", – сказано в карточке дела .

Проблемы у "Шанинки" начались задолго до лишения лицензии. В апреле 2025 года вузу запретили принимать новых студентов. Это было связано с тем, что учебное заведение вовремя не исправило выявленные в ноябре 2024 года нарушения. Московская высшая школа социальных и экономических наук пыталась обжаловать решение в суде, но получила отказ.

В конце 2025 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии учебного заведения. Студентам предложили продолжить образование в других учебных заведениях. Это не первый раз, когда "Шанинку" лишают лицензии. В 2018 году учебное заведение уже теряло государственную аккредитацию, но в 2020-м ситуация решилась в пользу вуза.

Рособрнадзор в 2026 году аннулировал лицензию Московского областного социально-гуманитарного института. Также ведомство запретило Кубанскому институту профессионального образования вести прием студентов. Оба решения были приняты в рамках законодательства о лицензировании и об образовании (№ 99-ФЗ и 73-ФЗ).

судыобразованиеобщество

