В Волгограде провели уникальную операцию пациентке с инфарктом кишечника

Хирурги Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) вместе со специалистами клинической больницы скорой медицинской помощи № 15 провели первую в регионе успешную комбинированную операцию пациентке с инфарктом кишечника. Об этом сообщила пресс-служба медуниверситета.

82-летняя жительница Волгограда почувствовала острую боль в животе, сопровождавшуюся тошнотой и рвотой. Скорая помощь доставила ее в больницу, где врачи провели экстренную диагностическую лапароскопию. Обследование показало тромбоз сосудов кишечника и некроз тонкой кишки – инфаркт кишечника.

На первом этапе медики удалили пораженный участок кишки без наложения анастомоза. Затем они извлекли тромб из верхней брыжеечной артерии, а в завершении восстановили работу кишечника, выполнив повторную операцию с оценкой состояния тканей и создав искусственное соединение между подвздошной и тощей кишкой.

Как рассказал заведующий кафедрой хирургических болезней № 1 ВолгГМУ Юрий Веденин, данное заболевание отличается высокой смертностью, а традиционные методы лечения часто не дают желаемого результата. В связи с этим и было принято решение использовать комбинированный подход, ранее не использовавшийся в регионе.

В настоящее время функция кишечника восстановлена. Пациентка продолжает лечение. Ее состояние соответствует послеоперационному периоду и объему перенесенных вмешательств.

