28 мая, 16:45

Спорт

Россиянка Шнайдер вышла в третий круг турнира Roland Garros

Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила американку Маккартни Кесслер в матче второго круга турнира Большого шлема Roland Garros в Париже. Игра закончилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

Шнайдер была посеяна под 23-м номером, а у Кесслер был 48-й номер посева. В третьем круге россиянке предстоит сыграть с украинкой Александрой Олейниковой.

Ранее в третий круг Roland Garros вышел российский спортсмен Андрей Рублев. В матче второго круга он победил представителя Аргентины Камило Уго Карабельи.

Игра завершилась со счетом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5). После этого россиянин сыграет с победителем игры между португальцем Нуну Боржешем и сербом Миомиром Кецмановичем.

