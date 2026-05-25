Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в адрес трех вузов. Об этом сообщается в канале ведомства в MAX.

Соответствующие предостережения касаются Московской международной академии (ММА), Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и Российского университета медицины (РУМ).

В связи с этим ведомство предложило принять меры по соблюдению требований в рамках федерального госконтроля в сфере образования. Уточняется, что информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных мероприятий.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения Южному федеральному университету (ЮФУ) и Московскому физико-техническому институту (МФТИ). Отмечалось, что предостережения были объявлены в связи с тем, что учреждения нарушили обязательные условия.