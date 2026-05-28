Россия приостановит ввоз некоторых овощей из Армении с 30 мая

Россельхознадзор с 30 мая приостановит ввоз свежих помидоров, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Меры будут действовать до создания алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято из-за частых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия страны. Кроме того, компетентное ведомство республики не приняло необходимых мер по выявленным проблемам.

В рамках ранее достигнутых договоренностей в период с 21 по 27 мая Россельхознадзор провел инспекцию армянских компаний. В результате были замечены нарушения, в том числе наличие в тепличных комплексах карантинных для государств – членов ЕАЭС объектов, что подтверждается регулярными случаями их выявлений при ввозе армянской плодоовощной продукции – 181 случай за этот год.

По данным информационной системы ведомства, большое количество плодоовощной продукции поставляется многочисленными армянскими участниками внешнеэкономической деятельности с неизвестной формой собственности. Они уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля, что говорит об отсутствии у Армении системы прослеживаемости продуктов при ее экспорте в РФ, добавили в Россельхознадзоре.

До этого Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот всех партий воды "Джермук", поскольку продукция не соответствует информации на этикетке. Система маркировки "Честный знак" также прекратила продажу 37 миллионов бутылок воды.

Более того, в России действует ограничение на ввоз цветов из Армении из-за выявления карантинных объектов в 135 случаях экспорта.