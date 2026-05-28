28 мая, 15:07

Долина рассказала, что перенесла операцию на позвоночнике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров​

Российская певица Лариса Долина рассказала, что перенесла операцию на позвоночнике. Об этом она сообщила журналистам на пресс-бранче, посвященном новым правилам премии "Золотой граммофон".

По словам артистки, проблемы со здоровьем связаны с профессиональными нагрузками. Она исполняет главную женскую роль в спектакле "Суини Тодд" в Театре на Таганке. Там ей приходится часто – примерно 30 раз за постановку – подниматься и спускаться по лестницам.

Долина заверила, что в настоящее время восстанавливается и чувствует себя хорошо. Этому способствует пауза в концертной деятельности: активные выступления начнутся только в конце июля.

В текущий период артистка сосредоточена на работе со студентами в Академии Долиной. Она готовит их к государственным экзаменам.

При этом ранее директор Долиной Сергей Пудовкин заявлял, что слухи о проблемах со спиной у певицы не соответствуют действительности. СМИ писали, что артистка якобы на протяжении нескольких часов не могла встать с постели из-за острой боли в спине, которая отдавала в ногу.

