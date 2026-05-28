28 мая, 15:53

Политика

БПЛА атаковали три танкера у северного побережья Турции

Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/John Wreford

Дроны нанесли удары по трем танкерам у северного побережья Турции в Черном море. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Reuters, которое приводит заявление судоходной компании Tribeca.

По информации агентства, танкер James II под флагом Палау следовал в 80 километрах к северу от района Туркели, когда его атаковали БПЛА. На танкеры Altura и Velora под флагами Сьерра-Леоне напали в близлежащем районе, когда они переваливали груз. При этом на борту всех танкеров находился балласт.

На место инцидента выдвинулись спасательные катера. Состояние членов экипажей оценивается как удовлетворительное, уточнило агентство. Ни одна сторона еще не взяла на себя ответственность за данные атаки.

Ранее коммерческое грузовое судно было атаковано БПЛА по пути из Абу-Даби в катарский порт Месаид. Инцидент произошел в территориальных водах Катара к северо-востоку от порта Месаид. В результате случившегося на судне было выявлено небольшое возгорание.

политиказа рубежом

