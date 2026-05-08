Reuters: китайский нефтяной танкер подвергся атаке у побережья ОАЭ

Китайское судно JV Innovation, предназначенное для перевозки нефтепродуктов и химикатов, подверглось нападению у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в службах морской безопасности.

По данным собеседников агентства, инцидент произошел в районе порта Мина Сакр. Судно, шедшее под флагом Маршалловых Островов, передало сигнал о возникшем на палубе пожаре, который стал следствием атаки.

При этом информация о характере и масштабе полученных повреждений не раскрывается. Подробности происшествия уточняются.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Ормузский пролив оказался закрыт для движения судов. Иран предупредил, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.