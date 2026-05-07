00:24

IRNA: Иран готов оказать поддержку торговым судам в Ормузском проливе

Фото: depositphotos/lkpro

Иран готов обеспечить поддержку торгового флота в Ормузском проливе. Об этом сообщает издание IRNA со ссылкой на Организацию портов и морского судоходства страны.

Отмечается, что организация опубликовала официальное обращение к капитанам коммерческих судов, в котором гарантирует предоставление необходимого содействия.

В тексте подчеркивается, что портовая инфраструктура готова оказать торговым судам полный спектр услуг, включая техническое обслуживание, медицинскую и санитарную помощь.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе. Кроме того, она закрыла Ормузский пролив для судов.

Позже США начали блокаду канала в рамках военной операции против Ирана. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

Однако ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран перекрывает Ормузский пролив до полного снятия блокады со стороны США. Такое решение связано с нарушением соглашения о прекращении огня.

