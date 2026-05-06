06 мая, 20:48Транспорт
Отправить открытки к 9 Мая можно на 15 стойках "Живое общение" в метро
Пассажиры метро могут отправить свои пожелания ветеранам или поздравить родственников с Днем Победы на 15 стойках "Живое общение". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Для пассажиров подготовили более 4 тысяч открыток, которые можно будет отправить до 9 мая. В период с 08:00 до 20:00 на стойках будут доступны тематические почтовые ящики, украшенные к 9 Мая.
Их можно найти на станциях:
- "Арбатская"
- "Площадь революции"
- "Александровский сад"
- "Белорусская"
- "Киевская"
- "Курская"
- "Павелецкая"
- "Парк культуры"
- "Китай-город"
- "Пушкинская"
- "Савеловская"
- "Дмитровская"
- "Чкаловская"
- "Хорошевская"
- "ЦСКА"
Акция проводится совместно с "Почтой России" уже пятый год. Помимо открыток, пассажиры смогут получить на стойках георгиевскую ленту.
Ранее на Арбатско-Покровской линии столичного метро вышел поезд, который был оформлен в честь Дня Победы. Дизайн состава выполнен в оранжево-красных и голубых оттенках, символизирующих мужество и единство народов России.
Также в оформлении использовали праздничную символику, а в интерьере вагонов разместили фразы о Победе в Великой Отечественной войне. Этот тематический поезд стал уже четвертым по счету, украшенным к 9 Мая.
