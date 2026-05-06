06 мая, 18:06

Компания "Аэрофлот" запретила заряжать пауэрбанки во время полета

Авиакомпания "Аэрофлот" запретила пассажирам заряжать пауэрбанки во время полета, сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании напомнили, что в январе этого года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) изменила правила перевозки и использования на борту самолета пауэрбанков и устройств с литиевыми батареями. Также Международная организация гражданской авиации (ICAO) с марта внесла изменения в технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху. Они также устанавливают ограничения и условия перевозки пауэрбанков со стороны граждан.

В связи с этим "Аэрофлот" внес изменения в свои правила, с которыми пассажиры могут ознакомиться на сайте перевозчика в разделе "Информация", подразделе "Требования транспортной безопасности".

Основные правила перевозки пауэрбанков на воздушном судне: устройства перевозятся только в салоне самолета в качестве ручной клади; не должны заряжаться на борту воздушного судна, в том числе с использованием размещенных в креслах источников питания.

Также в компании уточнили, что пауэрбанки не должны использоваться для зарядки или питания других портативных устройств на борту при рулении, взлете и посадке. Кроме того, они должны находиться в ручной клади под сиденьем впереди стоящего кресла или в кармане на спинке кресла. Один человек может перевозить не более двух пауэрбанков, которые должны быть надежно защищены от короткого замыкания.

При перевозке запасных литиевых батарей следует соблюдать некоторые правила:

  • содержание лития – не более 2 граммов, либо удельная мощность литий-ионных батарей не должна превышать 100 ватт-час;
  • устройства с батареями мощностью от 100 до 160 ватт-час или с содержанием лития более 2 и до 8 граммов допускаются к перевозке только с согласования авиакомпании.

При этом пауэрбанки и запасные батареи с содержанием лития более 8 граммов и мощностью свыше 160 ватт-час к перевозке запрещены. Их можно перевозить по воздуху только в качестве опасного груза через грузовые терминалы аэропорта.

Ранее российский Минтранс разработал новые федеральные авиационные правила, направленные на создание в РФ суверенной системы поддержания летной годности гражданских самолетов. Проект призван усовершенствовать систему контроля безопасности перелетов и повысить эффективность управления авиапарком. В случае принятия нововведения вступят в силу с 1 марта 2027 года.

