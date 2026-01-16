Эксперт Пантелеев: единый размер ручной клади лишит пассажиров выбора условий перелета

Фото: depositphotos/gstockstudio

Установление единого размера ручной клади в самолете лишит пассажиров выбора условий перелета. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

С соответствующей инициативой ранее выступили в Госдуме. Первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина считает, что для удобства пассажиров размер разрешенной ручной клади "не должен зависеть от каких-либо факторов".

Пантелеев назвал данную идею неоправданной с учетом большого разнообразия самолетов.

"В целом, если бы в России существовала единая авиакомпания, у которой только один тип воздушных судов, это было бы логично. Но гражданская авиация – это большое многообразие. Например, на местных воздушных линиях работают суда, у которых вообще отсутствуют багажные полки. В то время как на магистральных самолетах они могут быть разного размера", – указал эксперт.

Он напомнил, что на судах западного производства, таких как Boeing 737, полки маленькие. В то же время на МС-21 полки самые большие для среднемагистральных самолетов.

Кроме того, добавил Пантелеев, путешествующий налегке пассажир платит меньше того, кто везет крупную кладь. Увеличение норм приводит к росту времени обработки судна и снижению его экономической эффективности.

"Это критично, учитывая, что самолет – самый дорогой актив авиакомпании. Также единый стандарт может нивелировать различия между перевозчиками, лишив пассажиров выбора условий, соответствующих их потребностям", – добавил Пантелеев.

По его словам, авиакомпании действуют в рамках установленных федеральных авиационных правил, а любые попытки ужесточить нормы сверх этого пресекаются. При этом многообразие форматов сервиса скорее является преимуществом для пассажира.

Эксперт также указал на исследования, согласно результатам которых данный фактор не является для пассажиров первостепенным. Большинство конфликтных ситуаций возникает из-за предварительного незнания правил конкретного перевозчика.

"В случае принятия инициативы вероятны негативные последствия: рост стоимости билетов у части компаний и увеличение дефицита мест на багажных полках, что лишь сместит конфликты в салон самолета", – заключил Пантелеев.

До этого международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ввела новые правила перевозки пауэрбанков и устройств с литий-ионными аккумуляторами на борту самолетов. Их теперь разрешено провозить только в ручной клади.

Согласно регламенту, во время полета заряжать их от бортовых источников питания строго запрещено. Также нельзя использовать пауэрбанки для зарядки других гаджетов во время руления, взлета и посадки.