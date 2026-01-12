Международная ассоциация авиатранспорта ограничила провоз пауэрбанков на борту

Фото: 123RF.com/lialfoto

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ввела новые правила перевозки пауэрбанков и устройств с литий-ионными аккумуляторами на борту самолетов, разрешив провозить их только в ручной клади. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Нововведения вступили в силу с 1 января. Согласно регламенту, теперь во время полета заряжать их от бортовых источников питания строго запрещено.

Также нельзя использовать пауэрбанки для зарядки других гаджетов во время руления, взлета и посадки. При этом размещать их можно под сиденьем или в кармане спинки впереди стоящего кресла.

Некоторые авиакомпании уже перешли к более строгим правилам. Например, с 1 октября 2025 года Emirates запретила использование внешних аккумуляторов на борту, ссылаясь на риск возгорания.

Помимо этого, некоторые авиаперевозчики, включая FlyDubai, перестали пускать на борт пассажиров с умными чемоданами, совмещающими в себе пауэрбанк, GPS-маячок и даже встроенные весы.