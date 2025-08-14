Шесть категорий вещей, которые пригодятся в ручной клади

Подготовка к путешествию – один из самых важных этапов всей поездки. Необходимо грамотно собрать вещи, заранее позаботившись о ручной клади, которая сделает перелет более комфортным. Что можно и нужно взять с собой в салон самолета, расскажет Москва 24.

Что можно перевозить

У разных авиаперевозчиков могут быть установлены собственные требования к габаритам и весу ручной клади, поэтому важно изучить этот вопрос еще до полета. Также нужно учитывать, что тем, кто берет на борт вещи, необходимо будет разместить из перед впереди стоящим креслом или специально предназначенных для этого багажных полках, находящихся над сидениями.

В ручной клади разрешается перевозить такие электронные устройства, как зарядки, ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты, фото- и видеокамеры, а также пауэрбанки мощностью не более 100 ВТч. Необходимо помнить, что любые беспроводные зарядки запрещено сдавать в багаж, напомнили изданию "Газета.ру" специалисты одной из авиакомпаний.

Внимательно нужно отнестись к жидкостям: в салон самолета можно взять духи, гели, антисептики и другие средства, однако они должны находиться в упаковках по 100 миллилитров. А общий объем жидкости у одного пассажира не должен быть более литра. При этом все емкости нужно упаковать в прозрачные герметичные пакеты с застежкой. Стоит учесть, что данные правила распространяются не только на косметику и напитки, но и на соусы, йогурты и другие подобные продукты.

Кроме того, в салон самолета можно взять лекарства. Допускается иметь при себе препараты в любом виде. Однако для рецептурных средств рекомендуется иметь упаковку и рецепт. Более пяти одинаковых упаковок препаратов необходимо будет задекларировать.

В ручной клади запрещено провозить ножи, бритвы и другие колюще-режущие предметы. Желающим взять с собой такие вещи необходимо будет зарегистрировать их в своем багаже.

Помимо вышеперечисленного на борт самолета можно брать вещи, которые помогут сделать полет более комфортным и безопасным.

Что стоит взять

Для начала важно подобрать сумку, которая будет наиболее удобной для ручной клади. Она должна быть вместительной, лучше – с несколькими отделениями, чтобы вещи были упорядочены.

В длительный перелет рекомендуется взять вещи для сна. Ночная маска и беруши помогут расслабиться и отдохнуть в полной тишине, несмотря на окружающие шумы и свет. Можно положить в ручную кладь шумоподавляющие наушники. Кроме того, важно не забыть и о надувной подушке для сна: она не займет много места, но обеспечит комфортный отдых без напряжения для шеи.

Необходимо помнить и о еде, несмотря на то, что во время длительных перелетов на борту самолетов предоставляется питание. Лучше запастись легкими перекусами: бутербродами, фруктами, овощами, которые лучше почистить и порезать заранее, печеньем или орешками.

В салоне самолета может быть прохладно, поэтому рекомендуется взять теплые вещи. В ручную кладь можно положить теплый шарф, плотные носки или мягкие тапки.

На борту самолета всегда бывает сухо. Избавиться от сухости и стянутости кожи во время полета можно с помощью увлажняющей косметики. Желательно иметь в ручной клади бальзам для губ, тканевую маску для лица и миниатюрный крем. А привести свой внешний вид в порядок перед выходом из авиатранспорта помогут расческа, помада, влажные салфетки и термальная вода в дорожном флаконе.

Помимо этого, важно позаботиться и о своем досуге. В этом поможет книга, ноутбук с заранее загруженными фильмами, мобильный телефон или плеер со скачанной музыкой, раскраска и другие предметы для развлечения.

