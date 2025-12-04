Силы ПВО уничтожили 44 беспилотника над регионами РФ за 3 часа

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами вечером 4 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Большинство дронов – 30 аппаратов – удалось сбить над территорией Курской области. Еще 8 БПЛА уничтожили в Ростовской области, 3 – в Белгородской, 2 – в Воронежской и 1 беспилотник – в Брянской области. Вражеские дроны были сбиты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее дом и 2 автомобиля получили повреждения после атаки украинских БПЛА в Воронежской области. Кроме того, в одном из муниципалитетов местная жительница получила ранения. После оказания медпомощи она отказалась от госпитализации и вернулась домой.

Еще одна атака БПЛА произошла утром 4 декабря в Туле, в результате падения обломков дрона оказались повреждены окна одного из детсадов. Воспитанники дошкольного учреждения были временно размещены в другом детсаду.