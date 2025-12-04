Развожаев сообщил об отражении атаки БПЛА на Севастополь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Атака БПЛА отражается в Севастополе. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию главы города Михаила Развожаева в телеграм-канале.

В настоящее время уничтожены две цели в воздухе над акваторией моря на значительном расстоянии от берега на Северной стороне. Губернатор уточнил, что повреждений среди гражданских объектов Севастополя после произошедшего не выявлено.

В свою очередь, в Туле в результате падения фрагментов БПЛА, атака которых отражалась утром 4 декабря, оказались повреждены окна одного из детсадов. Глава области Дмитрий Миляев уточнил, что воспитанники дошкольного учреждения были временно размещены в другом здании.

Помимо этого, в Воронежской области после атаки украинских БПЛА получили повреждения дом и 2 автомобиля. В ночь на 4 декабря средства ПВО уничтожили 6 беспилотников на территории одного городского округа и 4 районов области.

В одном из муниципалитетов местная жительница получила ранения. После оказания медпомощи она отказалась от госпитализации и вернулась домой.

