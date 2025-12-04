Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 14:35

Происшествия

Развожаев сообщил об отражении атаки БПЛА на Севастополь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Атака БПЛА отражается в Севастополе. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию главы города Михаила Развожаева в телеграм-канале.

В настоящее время уничтожены две цели в воздухе над акваторией моря на значительном расстоянии от берега на Северной стороне. Губернатор уточнил, что повреждений среди гражданских объектов Севастополя после произошедшего не выявлено.

В свою очередь, в Туле в результате падения фрагментов БПЛА, атака которых отражалась утром 4 декабря, оказались повреждены окна одного из детсадов. Глава области Дмитрий Миляев уточнил, что воспитанники дошкольного учреждения были временно размещены в другом здании.

Помимо этого, в Воронежской области после атаки украинских БПЛА получили повреждения дом и 2 автомобиля. В ночь на 4 декабря средства ПВО уничтожили 6 беспилотников на территории одного городского округа и 4 районов области.

В одном из муниципалитетов местная жительница получила ранения. После оказания медпомощи она отказалась от госпитализации и вернулась домой.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика