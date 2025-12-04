01:23Происшествия
Энергоинфраструктура Запорожской области повреждена в результате удара ВСУ
Украинские войска совершили артиллерийский обстрел по территории Запорожской области, в результате чего была повреждена электроэнергетическая инфраструктура региона. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
В северо-западной части региона без света остались более 2 тысяч абонентов. Специалисты пока не могут приступить к восстановительным работам, поскольку обстрел противника не прекращается.
Балицкий призвал местных жителей сохраняться спокойствие. В регионе мобилизовали все силы и средства, после стабилизации обстановки аварийные бригады приступят к ремонтным работам.
Вечером 3 декабря средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Больше всего дронов было сбито над Белгородской областью – 31 аппарат.
Незадолго до этого в Воронежской области из-за атаки украинских беспилотников были повреждены резервуары с топливом. Тем не менее обошлось без пожара и серьезных повреждений. Пострадавших среди мирных жителей не выявили.