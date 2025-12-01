Пострадавшая при атаке БПЛА в Дагестане девочка выписана домой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пострадавшая во время атаки украинских дронов в Дагестане 12-летняя девочка была выписана домой после получения помощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В ведомстве уточнили, что врачи не выявили у нее серьезных травм. Домой ее отправили под амбулаторное наблюдение.

Об ударах по Каспийску стало известно утром 1 декабря. В результате несовершеннолетняя получила легкое непроникающее ранение грудной клетки. Из-за ЧП органы власти организовали оперативный штаб для обеспечения безопасности граждан и важных объектов.

До этого под прицелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался Севастополь. Там осколки от сбитого беспилотника ранили 15-летнюю местную жительницу. Ее в тяжелом состоянии увезли в больницу.

