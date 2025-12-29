Зеленский заявил, что переговоры США и Украины продолжатся на следующей неделе

Фото: ТАСС/AP/Manuel Balce Ceneta

Еще одна встреча украинской и американской делегаций для финализации вопросов по урегулированию состоится уже на следующей неделе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, стороны обсудили все аспекты мирного соглашения и достигли значительных результатов. Также Украина и США подняли тему последовательности дальнейших действий.

Зеленский добавил, что он договорился с Трампом о том, что тот примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе 2026 года.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась 28 декабря в резиденции американского лидера в штате Флорида. По итогам переговоров лидер США сообщил, что стороны близки к урегулированию конфликта. Однако остаются еще один-два сложных нерешенных вопроса.