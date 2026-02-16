Форма поиска по сайту

16 февраля, 17:28

В мире

Ламантина спасли из канализации в США

Фото: Brevard County Fire Rescue

Ламантина спасли из канализации в американском штате Флорида. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, животное нашел геодезист, занимающийся улучшением ливневой канализации. Вес ламантина составил 186 килограммов. В его спасении были задействованы специалисты пожарно-спасательного подразделения, представители комиссии по охране рыбы и дикой природы штата, Университета Флориды и работники автосервиса.

После того как животное вызволили, его отправили в океанариум SeaWorld в Орландо. В настоящее время ламантин самостоятельно передвигается, дышит и проявляет интерес к еде. В будущем его могут вернуть в дикую природу.

Ранее в Таиланде беременная жительница спасла кота от 4-метрового питона. 27-летняя женщина услышала странные звуки на заднем дворе, вместе с родителями она направилась к месту, где заметила питона. Змея в этот момент обвила и стала душить 2-летнего кота по кличке Наруто. Женщина решила аккуратно высвободить домашнее животное.

