27 января, 10:36

В мире

Около 300 ручных крыс спасли волонтеры из частного дома на Лонг-Айленде

Фото: depositphotos/belchonock

Операцию по спасению сотен ручных крыс проводят волонтеры на острове Лонг-Айленд в США после того, как грызуны бесконтрольно расплодились в частном секторе. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на издание Need To Know.

На территории жилого дома сотрудники зоозащитной организации Strong Island Animal Rescue обнаружили около 300 животных. По адресу волонтеры прибыли после жалоб соседей.

Они рассказали, что грызуны свободно перемещались по комнатам, лазали по шкафам, а также прогрызли ходы в стенках. При этом состояние здоровья питомцев требовало медицинский помощи, так как особи страдали от различных заболеваний, в том числе абсцессов.

Находиться в помещении, по словам сотрудников, без специальных средств защиты было практически невозможно. На данный момент спасено около 150 грызунов. Хозяин животных задержан.

Ранее крысы устроили нашествие в одной из государственных больниц Индии. Грызуны бегали по кислородным трубкам и забирались на прикроватные тумбы с продуктами.

По одной из версий, причиной появления вредителей стали пищевые отходы, которые в палате оставляли родственники пациентов.

животныеза рубежом

