13 января, 12:02

Происшествия

На Филиппинах сетчатый питон напал на мужчину и задушил его

Фото: dailyguardian.com.ph

На Филиппинах жертвой сетчатого питона стал 34-летний мужчина. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Daily Guardian.

Как рассказала очевидица произошедшего, ранним утром ее разбудил подозрительный шум. Выйдя на улицу, женщина увидела, как питон огромных размеров обвил тело торговца и стал сдавливать. Испугавшись, местная жительница убежала и позвала на помощь соседей.

Совместными усилиями им удалось вызволить тело мужчины из захвата рептилии, однако торговец к тому моменту уже скончался. В полиции выдвинули версию, что жертва случайно наступила на змею, проходя через ров.

Ранее в Тайване питон напал на своего хозяина посреди улицы. По данным СМИ, мужчина вышел из дома с рептилией на шее, однако змея внезапно укусила его и скрылась. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью не выявили.

происшествияживотныеза рубежом

