Пентагон объявил о начале военной операции против наркокартелей в Эквадоре

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Американские и эквадорские военные силы приступили к проведению совместных операций против наркокартелей, действующих на территории Эквадора. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM).

Уточняется, что старт операциям был дан во вторник, 3 марта. В Пентагоне подчеркнули, что эти действия демонстрируют приверженность США и их партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с угрозой наркотерроризма.

Ранее власти Мексики провели операцию по ликвидации лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Он был убит в городе Тапалапа штата Халиско вместе с другими членами преступной группировки.

Позже в СМИ появилась информация о том, что операция была проведена при содействии США. Однако в посольстве Мексики в Вашингтоне заявили, что американская сторона только предоставила дополнительные разведывательные данные.