США вновь нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Военнослужащие Соединенных Штатов нанесли очередной удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования ВС США.

По информации военных, американская разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика.

В результате удара были убиты два наркоторговца. Данные о пострадавших американских военных не приводятся.

Ранее, 24 января, ВС США также атаковали судно, якобы перевозившее наркотики в восточной части Тихого океана. В результате этого удара погибли два человека, еще один – выжил. По информации Южного командования, для его спасения была задействована поисково-спасательная система.