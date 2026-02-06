Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение было временно закрыто на нескольких улицах в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Не было возможности проехать по Тверскому бульвару в районе дома № 7, строения № 1, в сторону Никитского бульвара. Также закрывали для движения улицы Большая и Малая Бронная.

Водителей призывали быть внимательными при построении маршрута.

Ранее москвичей предупреждали об ограничениях движения на улице Милашенкова. Из-за строительных работ на участке бокового проезда, в районе дома № 18А, по улице Милашенкова недоступна для движения одна полоса. Ограничения будут актуальны до 22 марта.

Кроме того, до 5 декабря нельзя будет проехать по одной из полос на участках Полесского проезда в районе дома № 2, корпуса № 1. Аналогичные ограничения введены в районе 2-го Волоколамского путепровода.