Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 21:15

Транспорт

Движение было временно закрыто на нескольких улицах в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение было временно закрыто на нескольких улицах в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Не было возможности проехать по Тверскому бульвару в районе дома № 7, строения № 1, в сторону Никитского бульвара. Также закрывали для движения улицы Большая и Малая Бронная.

Водителей призывали быть внимательными при построении маршрута.

Ранее москвичей предупреждали об ограничениях движения на улице Милашенкова. Из-за строительных работ на участке бокового проезда, в районе дома № 18А, по улице Милашенкова недоступна для движения одна полоса. Ограничения будут актуальны до 22 марта.

Кроме того, до 5 декабря нельзя будет проехать по одной из полос на участках Полесского проезда в районе дома № 2, корпуса № 1. Аналогичные ограничения введены в районе 2-го Волоколамского путепровода.

Общая интенсивность движения на дорогах Москвы составила 7 баллов вечером 6 февраля

Читайте также


транспортперекрытиягород

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика