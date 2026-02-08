Фигурист Гуменник выступит на Олимпиаде под вальс "Онегин 1805"

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Российский фигурист Петр Гуменник выступит на зимних Олимпийских играх под вальс "Онегин 1805" Эдгара Акобяна. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на тренера спортсмена Веронику Дайнеко.

Именно на эту композицию заменили песню из фильма "Парфюмер", о запрете использования которой на выступлении фигуристу объявили за три дня до начала соревнований. Турниры у мужчин начнутся уже 10 февраля.

После отзыва прав на саундтрек появилась информация, что Гуменник планирует выступать под мелодию из фильма "Дюна", которую уже использовал в прошлогодней программе. Однако и этот вариант отпал по не связанным со спортом причинам.

Спустя время мать Гуменника сообщила, что решение проблемы с запретом музыки было найдено.

Олимпийские игры проходят в Италии до 22 февраля. Всего до состязаний допустили 13 атлетов из России. Они будут выступать в нейтральном статусе.

