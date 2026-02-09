В Роскачестве рассказали об ограничениях при трудоустройстве пенсионеров

Фото: depositphotos/Sepy

В России при трудоустройстве пенсионеров на работу существует несколько ограничений. Об этом RT заявили в пресс-службе Роскачества.

Например, госслужащие могут находиться на гражданской службе до 65 лет и только в отдельных случаях – до 70 лет. Ректоров, проректоров и руководителей вузов принимают на работу только до 70 лет. В этом возрасте и старше человека, как правило, переводят на другую должность, но с его письменного согласия.

В остальных случаях ограничений нет. Согласно трудовому законодательству, дискриминация сотрудников по полу и возрасту запрещена. Поэтому трудовой договор с пенсионерами заключают так же, как и со всеми остальными сотрудниками.

Также работающие пенсионеры могут получать льготы. Например, им предоставляют два дополнительных оплачиваемых дня для диспансеризации. Также у них есть возможность взять еще один отпуск на две недели, однако оплачиваться он не будет. Кроме того, эта категория граждан может получить налоговый вычет за учебу, спорт, лечение и покупку квартиры.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что российские пенсионеры стали чаще искать работу, так как на пенсии становится скучно и "хочется движухи". Сейчас в Москве они получают в среднем от 50 до 70 тысяч рублей. С точки зрения работодателей, взрослые сотрудники эмоционально более устойчивы.