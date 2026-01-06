Форма поиска по сайту

06 января, 15:33

Правительство планирует развивать формат удаленки для пенсионеров

Фото: 123RF.com/seventyfour74

Российский кабмин собирается развивать удаленный формат работы для пенсионеров. Это следует из согласованного плана по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2036 года.

На данный момент уже составлен список мероприятий, благодаря которым удастся добиться устойчивого повышения продолжительности, уровня и качества жизни пожилых людей, а также обеспечить им активное долголетие.

Из документа следует, что для развития удаленного формата работы среди пенсионеров региональные власти должны проводить тематические проекты и мероприятия.

Кроме того, российский кабмин предоставит гражданам РФ старше 50 лет и предпенсионного возраста возможность получения дополнительного профессионального образования с господдержкой.

Благодаря стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в обществе закрепится уважительное отношение к пожилым людям. Более того, появятся условий для реализации их личностного потенциала. Помимо этого, повысится качество жизни и финансовая обеспеченность пенсионеров.

Ранее "Московское долголетие" и портал "Работа.ру" запустили сайт с вакансиями для горожан старше 55 лет. На новом сайте москвичам старшего поколения предлагаются различные вакансии: удаленная работа, гибкий график и частичная занятость. Также они могут подключить сервис "Карьерный ассистент", который будет сам отправлять резюме.

Опрос показал, что проект "Московское долголетие" помогает сохранять здоровье и активность

