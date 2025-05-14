"Московское долголетие" запустило портал поиска работы для горожан старше 55 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект "Московское долголетие" и портал "Работа.ру" запустили сайт с вакансиями для горожан старше 55 лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Сегодня многие люди старшего поколения вне зависимости от возраста хотят продолжать профессиональное развитие. Освоить что-то новое и поменять вид деятельности можно в 60, 70 и даже в 80 лет. В столице в рамках проекта "Московское долголетие" выстроена система непрерывного образования. Участники могут получить ценные знания и пройти профессиональную переподготовку", – отметил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

На новом сайте москвичам старшего поколения предлагаются различные вакансии: удаленная работа, гибкий график и частичная занятость. Также они могут подключить сервис "Карьерный ассистент", который будет сам отправлять резюме.

Кроме того, на портале есть статьи и видео об особенностях поиска работы горожанами старше 55 лет, а также руководство и другая информация.

Ранее в центрах московского долголетия появились новые программы и единый календарь занятий. Пространства обустроены по единому принципу и оснащены всем необходимым – спортивными залами, кулинарными студиями, библиотеками, медиагостиными с компьютерами. Среди новинок в календаре занятий – ежедневные зарядки и занятия ритмикой, а также умные тренировки "Пойдем, послушаем!".

