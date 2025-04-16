В центрах московского долголетия появились новые программы и единый календарь занятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые программы и единый календарь с расписанием всех занятий появились в центрах московского долголетия, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Мы создаем для жителей старшего возраста все условия, чтобы они могли не просто интересно проводить время, а активно заботиться о своем здоровье – физическом, когнитивном и эмоциональном", – поделилась Ракова.

Пространства центров обустроены по единому принципу и оснащены всем необходимым – спортивными залами, кулинарными студиями, библиотеками, медиагостиными с компьютерами.

Ракова напомнила, что менее месяца назад совместно с ФМБА России была запущена программа по сохранению когнитивных функций и психоэмоционального здоровья для граждан "серебряного" возраста. На занятия записаны уже свыше 20 тысяч человек.

"Чтобы участникам было удобнее планировать интеллектуальный и спортивный досуг, мы решили ввести в центрах московского долголетия новые направления занятий и единое расписание, чтобы сделать планирование досуга еще удобнее", – сказала Ракова.

Среди новинок в календаре занятий – ежедневные зарядки и занятия ритмикой (танцевальные движения под музыку), а также умные тренировки "Пойдем, послушаем!", где участники могут заниматься спортом, слушая лекции, аудиокниги, подкасты или музыку на кардиотренажерах.

Расписание учитывает запросы пожилых горожан – с утра физические упражнения, днем – интеллектуальная и познавательная деятельность, а вечером – культурная программа. В частности, в ходе утренней зарядки пенсионеры занимаются дыхательной гимнастикой, растяжкой, суставной йогой и техникой для развития равновесия.

Каждый день центры долголетия посещаются сотрудниками МФЦ, которые позволяют участникам проекта получить нужные государственные услуги без ожидания и очередей, с 12:00 до 14:00. Каждый четверг в 09:30 для горожан проводятся занятия по цифровой грамотности. Свои занятия с понедельника по четверг также проводят врачи городских поликлиник.



Участники проекта смогут пройти программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья. Занятия по нейротренировке навыков проходят каждый день с 14:00 до 20:00, а по нейрокоррекции состояния – с 10:00 до 18:00.

Уточняется, что граждане работают за компьютером или с нейрогарнитурами под наблюдением специалистов. Это помогает развивать память, снижать тревожность, улучшать сон и концентрацию. Для прохождения курсов необходимо предварительно зарегистрироваться.

Кроме прочего, пожилым москвичам доступен и культурный досуг. Каждый будний день в центрах долголетия показывают видеоспектакли и проводят лекции по культуре и искусству. Каждую среду в 18:00 работает киноклуб. Очно последний доступен в центре "Пресненский", но посетить его можно и из других центров в онлайн-режиме.

Также горожане имеют возможность играть в настольные игры, а по четвергам с 19:00 до 20:30 работает клуб игры в квиз, где участники соревнуются в логике и эрудиции.

Ранее в Госдуме предложили распространить действие карты "Серебряный возраст" для всех граждан России вне зависимости от места регистрации. Депутаты указывали на успешную реализацию карты в Санкт-Петербурге, где ее уже оформили 100 тысяч граждан. Благодаря этому они могут посещать культурные учреждения в рамках баланса карты, размер которой составит 5 тысяч рублей и будет ежегодно пополняться.

