В "Яндекс Диске" снова заработала автоматическая загрузка фото и видео

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пользователям "Яндекс Диска" снова стала доступна автоматическая загрузка фотографий и видео со смартфонов. Об этом сообщила пресс-служба компании "Яндекс".

После включения этой опции новые снимки и видеозаписи будут самостоятельно сохраняться в облачном хранилище. При этом пользователь может выбрать подходящий способ передачи файлов – через мобильную сеть или исключительно по Wi-Fi. Для этого необходимо перейти в настройки приложения и проверить параметры сохранения фотографий.

Еще одним восстановленным инструментом стала возможность воспроизводить видео без предварительного скачивания на телефон или другое устройство.

В "Яндексе" отметили, что возвращение этих функций стало одним из заключительных этапов восстановления сервиса после повреждения его инфраструктуры. Работы с хранящимися в облаке данными пока продолжаются: специалисты возвращают пользователям доступ к документам, изображениям, аудиозаписям, видеороликам и другим файлам.

В октябре из-за атак беспилотников на дата-центры "Яндекса" пользователи в ряде регионов России столкнулись с перебоями в работе сервисов. Позднее компания восстановила почти все услуги.

В "Яндексе" говорили, что после атак не удалось восстановить 2,84% клиентских данных на платформе Yandex Cloud. Инженерам удалось вернуть доступ к 97,16% информации, а оставшаяся часть была утрачена из-за критических повреждений оборудования и отсутствия резервных копий у клиентов. Теперь при создании новых виртуальных машин резервное копирование будет включено автоматически.