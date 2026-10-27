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27 октября, 17:43

Шоу-бизнес

Сергей Жуков заявил, что его неопубликованные песни не пострадали при сбоях у "Яндекса"

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Основатель и фронтмен группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков сообщил, что его неопубликованные музыкальные материалы не пострадали из-за сбоев в работе сервисов "Яндекса". Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Жуков также выразил уверенность, что компания справится с последствиями атак на свои дата-центры.

Ранее стало известно, что неопубликованные песни певицы Ларисы Долиной пропали из облачного хранилища "Яндекса" после технических неполадок. По словам директора артистки Сергея Пудовкина, часть материалов сохранилась на жестких дисках, однако теперь композиции придется собирать заново.

По той же причине часть новых песен потерял и народный артист России Олег Газманов. Он назвал это трагедией.

В начале октября сервисы "Яндекса" столкнулись со сбоями из-за пожара в одном из дата-центров в Рязанской области. Через некоторое время повреждения были зафиксированы также на площадках в Калуге и Владимире. Причиной стали атаки БПЛА.

К 14 октября большинство сервисов на основе нейросетей восстановили работу. Также вернулся доступ к личным кабинетам основных рекламных сервисов, которые не работали после атак.

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