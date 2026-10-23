Олег Газманов потерял неопубликованные песни из-за атак украинских БПЛА

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Народный артист России Олег Газманов лишился многих неопубликованных песен из-за сбоев в работе сервисов "Яндекса", сообщает РИА Новости.

"К сожалению, большая часть материала погибла. У меня весь материал был в облаке на "Яндексе". У меня трагедия, потерял очень много песен", – сказал Газманов.

В начале октября в работе ряда сервисов "Яндекса" произошли перебои из-за пожара в дата-центре в Рязанской области. Позднее компания сообщила о повреждениях инфраструктуры своих площадок в Калуге и Владимире после атак беспилотников. Работа владимирского дата-центра была полностью остановлена, а в калужском несколько модулей вывели из строя.

К 14 октября большинство сервисов на основе искусственного интеллекта восстановили работу. Также компания вернула доступ к личным кабинетам основных рекламных сервисов, которые перестали работать после атак на дата-центры.

Ранее сообщалось о восстановлении работы сервиса "Яндекс Такси".