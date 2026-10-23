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23 октября, 23:34

Политика

Войска РФ поразили транспортно-логистический центр в Чернигове

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные днем 23 октября нанесли удар по транспортно-логистическому центру в Чернигове, где хранились беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и объектам портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", – говорится в сообщении ведомства.

В результате удара в Чернигове поражен транспортно-логистический центр ООО "Авиэйшен нью технолоджис". На его территории хранились военно-техническое имущество, дроны и комплектующие к ним, а также грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", которое доставляло в порт Одесса грузы для нужд ВСУ.

Ранее Вооруженные силы РФ с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань" также поразили два локомотива Украины в районе Харькова.

Цели были успешно поражены. Кроме того, средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 5 593 БПЛА.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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