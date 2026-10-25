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25 октября, 16:26

Происшествия

До четырех увеличилось число погибших при ударе ВСУ по предприятию в Орле

Фото: MAX/"Губернатор Клычков"

Количество погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию в Орле увеличилось до четырех. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в соцсети "ВКонтакте".

Украинские военные ракетами нанесли удар по предприятию в Советском районе Орла 23 октября. В результате повреждения получили близлежащие многоквартирные дома и автомобили.

По словам губернатора, тела были обнаружены в результате разбора завалов. Он добавил, что семь пострадавших из-за атаки украинских боевиков по Орлу находятся на стационарном лечении.

Еще 19 человек обратились в медучреждение. Клычков уточнил, что один человек остается без вести пропавшим. Его ищут под завалами, к работе привлечены строители.

В ночь на 25 октября беспилотники ВСУ атаковали Белгород. Число погибших в результате произошедшего увеличилось до двух, всего при атаке пострадали 14 человек. Один из них скончался в больнице.

Семь пострадавших находятся на стационарном лечении, еще шесть получают помощь амбулаторно. Помимо жилых домов, пострадали административные здания, коммерческие объекты и социальные учреждения. Повреждения также получили 35 автомобилей.

Жители поврежденных домов могли временно переехать в пункты размещения. Этой возможностью воспользовались 53 человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, расследование контролирует центральный аппарат ведомства.

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