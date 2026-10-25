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25 октября, 12:24

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов для московских школ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Развитие столичной системы образования продолжится с помощью цифровых решений проекта "Московская электронная школа" (МЭШ). Об этом сообщил Сергей Собянин.

За десять лет МЭШ стала крупнейшей образовательной платформой, аналогов которой нет в мире. Ее сервисы совершенствуют для персональной поддержки школьников, в том числе с использованием искусственного интеллекта, а также адаптируют для системы среднего профессионального образования.

На развитие платформы направят часть средств, предусмотренных бюджетом Москвы на 2027–2029 годы. МЭШ также стала основой для создания региональных образовательных платформ. В этом году к шести субъектам РФ, где уже активно используют цифровые сервисы проекта, присоединились еще пять.

Ранее Собянин сообщил, что в столице планируют возвести семь флагманских инновационных колледжей, причем четыре из них появятся до конца 2029 года. Студенты будут осваивать специальности, востребованные в промышленности, ИТ, строительстве, транспорте, креативных индустриях, здравоохранении, гостеприимстве, образовании, безопасности и праве, финансах и торговле. Кроме того, обновят три существующих здания колледжей: два откроют в 2027 году, еще одно – в 2028-м.

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