В Японии более 750 тысяч человек призвали эвакуироваться из-за тайфуна "Чампи"

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Власти двух японских префектур рекомендовали эвакуироваться более чем 750 тысячам жителей из-за приближения мощного тайфуна "Чампи". Об этом сообщило национальное общественное телевидение Японии.

В префектуре Кумамото на острове Кюсю уведомления об эвакуации получили свыше 740 тысяч человек. В одноименном городе подготовили 20 крупных пунктов сбора. В первую очередь покинуть опасные районы советуют пожилым людям и тем, кому трудно передвигаться самостоятельно.

Еще около 13 тысяч жителей префектуры Вакаяма на острове Хонсю также призвали к эвакуации. Причиной стали сильные дожди, которые может принести тайфун. По оценкам властей, осадки способны спровоцировать наводнения и оползни. В городе Вакаяма вода уже затапливает улицы и почти достигает колес проезжающих автомобилей.

Ранее сообщалось, что пляж Кута на Бали постепенно уходит под воду. Берег сдвигается вглубь примерно на 1,9 метра ежегодно, песчаная полоса сужается, а волны разрушают дорожки, ограды и места, где торгуют местные жители.

Экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри приезжала на пляж для оценки последствий. Она обратила внимание, что потепление и таяние полярных льдов особенно больно бьют по островным государствам, и призвала объединить усилия ученых, ведомств и местных властей ради защиты побережья.