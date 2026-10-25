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25 октября, 10:27

Мэр Москвы

Собянин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил сотрудников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в официальном канале МАХ.

Собянин отметил, что благодаря работе транспортников миллионы москвичей и гостей столицы ежедневно могут добираться до нужных мест и успевать заниматься важными делами. Он поблагодарил сотрудников за надежную работу и вклад в развитие городской транспортной системы.

По словам мэра, московский транспорт продолжает совершенствоваться, становясь быстрее и комфортнее для пассажиров. Собянин подчеркнул, что работа сотрудников помогает делать поездки удобнее и экономить время горожан.

"Московский транспорт работает как часы и с каждым годом становится еще быстрее, комфортнее и лучше. За это вам огромное спасибо, друзья", – написал глава города.

В завершение поздравления Собянин поблагодарил работников за вклад в развитие Москвы и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

Ранее в Москве запустили единую схему магистральных и экспресс-маршрутов наземного транспорта. На карте представлено более 70 часто ходящих линий, связывающих районы с центром, метро, МЦК и МЦД, а также проходящих через весь город. Схема построена географически, с цветовым кодированием маршрутов и обозначением парков, достопримечательностей и пересадок.

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