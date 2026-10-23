В Москве создали единую схему магистральных маршрутов наземного транспорта

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве впервые подготовили единую схему магистральных и экспресс-маршрутов наземного городского транспорта. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что на одной схеме собрали свыше 70 маршрутов, которые ходят с минимальными интервалами движения. Большинство из них связывает разные районы с центром города, станциями метро, МЦК и МЦД либо проходит через всю Москву.

Схему построили по географическому принципу. Каждый маршрут получил свой цвет, на ней показали парки и достопримечательности, подписали ключевые улицы и отметили пересадки на другие виды транспорта.

Материалы уже разместили на платформах и у выходов из метро, а также на остановках. Схемы выполнены в крупном формате, чтобы москвичи и гости столицы могли легко ориентироваться в маршрутной сети и выбирать удобный путь. Кроме того, они доступны в вестибюлях и на платформах 50 станций метро.

"С 2022 года ведем системную работу по созданию и обновлению навигационных схем. Теперь едиными навигационными материалами охвачены все виды наземного городского транспорта", – заключил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2026 году оборудовали 40 приподнятых площадок для посадки и высадки пассажиров трамваев. Большую часть разместили на месте остановок, где пассажирам раньше приходилось выходить прямо на проезжую часть.

Всего за два года в столице появилось 188 таких платформ. Сейчас они есть на 619 остановках – это 68% всей трамвайной сети.